Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
- 10.11.2025, 8:13
Правительство может восстановить работу через несколько дней.
Сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства, пишет CNN. Документ был поддержан 60 сенаторами, 40 выступили против.
Теперь документ будет возвращен в Палату представителей, а после его подпишет президент США Дональд Трамп, процесс может занять еще несколько дней.
«Голосование состоялось после того, как группа из восьми сенаторов-демократов-центристов достигла соглашения с лидерами республиканцев в Сенате и Белым домом о возобновлении работы правительства в обмен на будущее голосование по вопросу продления расширенных субсидий на доступное здравоохранение», — сообщает телеканал.
До этого Трамп говорил журналистам, что США близки к возобновлению частично приостановленной работы правительства, передавал CNN.
«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сообщил глава государства.
По данным источников Politico и Fox News, американские сенаторы достигли двухпартийного соглашения, позволяющего прекратить шатдаун и возобновить работу правительства. Документ собрал достаточную поддержку среди демократов в Сенате, а республиканцы планируют его поддержать.
Politico пишет, что это соглашение станет основой для более широкого бюджетного плана, в который войдет финансирование Минсельхоза, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, ведомства по делам ветеранов, военных строительных проектов и работы Конгресса на весь финансовый год. Остальные стректуры получат временное финансирование до 30 января.