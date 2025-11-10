Стало понятно, куда двинется курс доллара в ноябре 10.11.2025, 8:18

Прогноз по валютам.

Первая торговая неделя ноября на валютном рынке прошла в сокращенном формате, но подтвердила прогноз на стабилизацию белорусского валютного рынка. Каких курсов валют можно ждать на этой неделе, myfin.by рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев.

Спрос на доллары остается высоким

К четвергу, 6 ноября, обменный курс доллара по итогам торгов БВФБ остановился на значении USD/BYN 2,9796, добавив за неделю всего +0,05%. К началу года изменение курса доллара остается на уровне -14,22%. Но, что достаточно важно для анализа валютного рынка, за неполную торговую неделю объем сделок с долларом США на БВФБ составил 84,690 млн долларов, что соответствует верхнему уровню торгового оборота. Это свидетельствует о стабильно высоком спросе на доллар США, несмотря на низкую волатильность курса.

Обменный курс российского рубля за этот же период снизился на -0,15% до RUB/BYN 3,6783 за 100 российских рублей. Общее изменение курса рубля на белорусском рынке с начала года сократилось до +9,84%. Объем торгов рублем — в среднем диапазоне.

Низкая волатильность на внутреннем валютном рынке обусловлена стабилизацией факторов поддержки российского рубля на российском финансовом рынке. Денежно-кредитная политика Центробанка России — в устойчивой фазе с весьма высокой ключевой ставкой. Инфляционные показатели, на которые опирается Банк России, стабильны с перспективой ускорения к концу этого года и началу следующего. Проинфляционными факторами Центробанк называет повышение ставки НДС и введение повышенного утилизационного сбора на вновь ввозимые автомобили. Кроме этого, вновь стали увеличиваться объемы выданных кредитов, что тоже добавит жесткости монетарной политике ЦБ РФ.

Жесткая коррекция по золоту

На мировом финансовом рынке после взлета цены золота в середине октября до исторического максимума в 4398 долларов за унцию сформировалась классическая коррекция. Цена металла откатилась на рубеж в 4000 USD/Oz, потеряв от максимума примерно 10%. Две недели подряд цена скользит в боковом флэте с перспективой определиться. В какую сторону будет разворот — сказать довольно сложно, но основные факторы — глобальный спрос на золото и геополитическая неопределенность в эпоху правления Трампа, — остаются в силе, поэтому не исключено, что после некоторой передышки металл двинется к новым вершинам.

Ставка на доллар может не сработать

Валютная пара EUR/USD на прошлой неделе опускалась до локального минимума в 1,1474, но затем развернулась на север. Продолжающийся в США шатдаун превысил исторический рекорд и теперь каждый новый день без государственного бюджета приносит Штатам существенные убытки. Это обстоятельство не добавляет оптимизма сторонникам американской экономики, поэтому ставка на доллар может не сработать.

С учетом сказанного, на текущей неделе и вообще, до окончания ноября, ситуация на белорусском валютном рынке вряд ли изменится в сторону ослабления позиций национальной валюты. Обменный курс доллара США продолжает оставаться немного ниже трех рублей, российский рубль около текущих котировок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com