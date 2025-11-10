Режим взял в заложники литовские фуры

Режим взял в заложники литовские фуры2
- 10.11.2025, 8:39
- 4,306
Их отгонят в пункт пропуска «Котловка».
В Беларуси скопилось свыше 1100 фур литовских перевозчиков. Сейчас они находятся преимущественно на подъезде к ранее полноценно работавшим пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони». Однако белорусской стороной «принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки» в районе пункта пропуска «Котловка». Сопредельный литовский погранпереход «Лаворишкес» закрыт с марта 2024-го.
«Из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси в места своего постоянного проживания до принятия литовской стороной решения о полномасштабном возобновлении работы границы. Готовы оказать необходимое содействие тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Беларуси», — говорится в заявлении МИД.
Там считают, что «все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей».
«При этом Беларусь оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры», — добавляется в заключении заявления.
Напомним, утром 8 ноября советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас сообщил, что Беларусь отказалась временно открыть пограничный пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Шальчининкай» — с белорусской стороны это Бенякони, чтобы выпустить литовские грузовики. В ответ Литва рассматривает возможность ограничить перевозку белорусских грузов по железной дороге, сообщало литовское издание LRT.