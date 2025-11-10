Над бельгийской АЭС появились неизвестные дроны

Над бельгийской АЭС появились неизвестные дроны1
- 10.11.2025, 8:57
Зафиксированы три БПЛА.
Вечером 9 ноября над атомной электростанцией Доэл в Бельгии заметили три неизвестных беспилотника. С октября в стране неоднократно фиксировали полеты беспилотников над военными базами и аэропортам.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя энергетической компании Engie, пролет дронов не повлиял на работу станции, все системы работают в штатном режиме.
С октября в стране неоднократно фиксировали полеты беспилотников над военными базами и аэропортами, из-за чего временно приостанавливались авиарейсы. 5 ноября правительство Бельгии провело срочное заседание Совета национальной безопасности, на котором приняло решение усилить Национальный центр воздушной безопасности (NASC) и рассмотреть дополнительные меры противодействия дронам.