Лукашенко пошел на попятную 1 Александр Класковский

10.11.2025, 9:07

7,812

Задираться с людьми Трампа — дело опасное.

31 октября Лукашенко, витийствуя перед сельчанами в Лепельском районе, козырнул тем, что, получив из Вашингтона письмо с рекомендацией извиниться перед литовцами за шары с контрабандой, послал американцев — гм-гм — подальше.

Скорее всего, это была просто бравада перед электоратом. А возможно, и сценка для Москвы: я, мол, не гнусь перед англосаксами.

На самом деле по косвенным симптомам мы видим: правитель Беларуси сделал ряд шагов, чтобы без потери лица снизить напряженность в отношениях с Вильнюсом. Лукашенко дал распоряжения: госконтролю — прошерстить табачный рынок (откуда и берется «контрабас»), пограничникам — о неких действиях на границе с Литвой (вероятно, ловить нелегалов и тех, кто запускает шары).

Во всяком случае, Вильнюс признаёт, что залётных метеозондов стало меньше. А вдобавок за восемь дней ноября Литва не зафиксировала ни одной попытки незаконной миграции с территории Беларуси.

Публично извиняться перед литовскими властями для Лукашенко, конечно, унизительно. Но и задираться с людьми Трампа — дело весьма рискованное.

Пикантность ситуации еще и в том, что вызвавшее негодование Лукашенко письмо из Вашингтона, вероятно, инициировал тот же Коул.

Во всяком случае, известно, что тот 28 октября встречался с литовским послом в США Гедиминасом Варвуолисом, обсуждал сюжет с метеозондами, после чего написал в соцсети Х: «Беларусь должна предотвратить подобные инциденты в будущем». Как можно догадаться, примерно то же было продублировано посланием в Минск.

А вот теперь Трамп назначает Коула главным по Беларуси. И посылать его куда подальше Лукашенко наверняка не осмелится.

Александр Класковский, «Позiрк»

