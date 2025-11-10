закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко пошел на попятную

1
  • Александр Класковский
  • 10.11.2025, 9:07
  • 7,812
Лукашенко пошел на попятную
Фото: Getty Images

Задираться с людьми Трампа — дело опасное.

31 октября Лукашенко, витийствуя перед сельчанами в Лепельском районе, козырнул тем, что, получив из Вашингтона письмо с рекомендацией извиниться перед литовцами за шары с контрабандой, послал американцев — гм-гм — подальше.

Скорее всего, это была просто бравада перед электоратом. А возможно, и сценка для Москвы: я, мол, не гнусь перед англосаксами.

На самом деле по косвенным симптомам мы видим: правитель Беларуси сделал ряд шагов, чтобы без потери лица снизить напряженность в отношениях с Вильнюсом. Лукашенко дал распоряжения: госконтролю — прошерстить табачный рынок (откуда и берется «контрабас»), пограничникам — о неких действиях на границе с Литвой (вероятно, ловить нелегалов и тех, кто запускает шары).

Во всяком случае, Вильнюс признаёт, что залётных метеозондов стало меньше. А вдобавок за восемь дней ноября Литва не зафиксировала ни одной попытки незаконной миграции с территории Беларуси.

Публично извиняться перед литовскими властями для Лукашенко, конечно, унизительно. Но и задираться с людьми Трампа — дело весьма рискованное.

Пикантность ситуации еще и в том, что вызвавшее негодование Лукашенко письмо из Вашингтона, вероятно, инициировал тот же Коул.

Во всяком случае, известно, что тот 28 октября встречался с литовским послом в США Гедиминасом Варвуолисом, обсуждал сюжет с метеозондами, после чего написал в соцсети Х: «Беларусь должна предотвратить подобные инциденты в будущем». Как можно догадаться, примерно то же было продублировано посланием в Минск.

А вот теперь Трамп назначает Коула главным по Беларуси. И посылать его куда подальше Лукашенко наверняка не осмелится.

Александр Класковский, «Позiрк»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов