Зеленский рассказал, что на самом деле происходило в Овальном кабинете на встрече с Трампом
- 10.11.2025, 9:14
- 2,160
На позицию президента США повлиял король Карл III.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что король Великобритании Карл III помог наладить его отношения с президентом США Дональдом Трампом, он также описал британского монарха как «очень лояльного» к Украине, сообщает The Guardian.
Зеленский отметил, что король Карл III сыграл важную роль за кулисами, поощряя президента США более активно поддерживать Украину после бурной встречи в Овальном кабинете, которая состоялась в феврале перед камерами, когда Трамп публично запугивал Зеленского и выгнал его из Белого дома.
Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел встречу с королем.
«Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Трамп уважает короля и считает его «очень важной» личностью, что, по его мнению, является искренним комплиментом, который не делают «многим людям».
«Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, «чувствительный» – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас», – сказал Зеленский.
Президент также заявил, что, в отличие от других западных лидеров, не «боится» Дональда Трампа, и опроверг сообщения о том, что их последняя встреча в Вашингтоне была напряжённой, добавив, что у него хорошие отношения с президентом США.
Президент опроверг утверждения СМИ, что Трамп отбросил карты поля боя во время бурного разговора в октябре в Белом доме, куда он прибыл с надеждой обеспечить поставки американских крылатых ракет «Томагавк». «Он ничего не бросал. Я уверен», – сказал Зеленский. Он описал их отношения как «нормальные», «деловые» и «конструктивные».