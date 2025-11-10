закрыть
10 ноября 2025, понедельник
Истерия Путина

3
  • Сергей Таран
  • 10.11.2025, 9:22
  • 5,822
Истерия Путина

Глава Кремля очень хочет обратить на себя внимание.

Ядерная истерия Путина – это отчаянная попытка вытеснить Китай с места в двухполярном мире, который начал создавать Трамп и Си. Не уверен, что это Китаю очень понравится… Но после провала своего переговорного трека Путин очень хочет обратить на себя внимание Запада, и единственный способ, который он знает – это еще раз заговорить о всемирной ядерной катастрофе.

Причем делается это синхронно на все аудитории – для грубого Трампа – это демонстрация супероружия, которое «может обойти» любую ПВО, а для нежной Европы – запускается деза о провокации, которую «готовит Украина», чтобы разрушить Запорожскую АЭС и запачкать всю Европу.

Но такое бряцание ядерной кнопкой будет иметь для России двоякое значение. С одной стороны, может, на Западе кто-то и испугается. Но если Путин вздумает всерьез втянуться в ядерную гонку из США, его экономику ждет феерический провал – как это было во время Холодной войны.

Особенно неподъемной будет разработка новых ПВО в ответ на антиракетный «золотой купол», о создании которого уже заявлял Трамп и который он точно будет создавать, если Путин будет и дальше пугать Вашингтон своей вундерваффе. Но еще большее следствие – это изменение восприятия России и все, что с ней связано на Западе и, в частности, в США. Война в Украине перестанет там восприниматься как война хоть и несправедливая, но где-то далеко.

А в общественном сознании Россия станет непосредственной угрозой не далекой Украине или Европе, а самим США. Соответственно, и отношение к санкциям и дипломатии будет другим. Думаю, если между Россией и США начнется серьезная гонка вооружений, детали европейских и американских производителей в шахедах мы больше не увидим.

Сергей Таран, «Фейсбук»

Написать комментарий 3

