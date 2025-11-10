закрыть
«Дочка ела два раза за всю четверть»

5
  • 10.11.2025, 9:33
  • 3,274
«Дочка ела два раза за всю четверть»

Почему дети не едят в школе.

Половина блюд из школьных столовых идет в урну. Проверки по всей стране показали: дети жалуются, что пища недостаточно горячая. Есть и другие причины, отмечают контролеры: кто-то из ребят не привык к подобной еде, остальным не нравятся блюда из меню. Tochka.by решила обсудить проблему с самими школьниками, их родителями и учителями и узнать из первых уст, что их не устраивает и в чем они видят выход.

«Можно есть, только закрыв глаза и зажав нос»

Старшеклассница Анна (имя изменено) категорична: «Это же нельзя есть!» Выясняется: еда в столовой часто холодная, потому что ее начинают раскладывать по тарелкам где-то за 15–20 минут до звонка на перемену.

«Пять детей из дежурного класса снимают с уроков, чтобы они помогали в столовой», — рассказывает девушка.

После первого занятия завтракают малыши — первая, вторая и третья параллели. После второго едят четвертые, пятые и шестые классы. Седьмой, восьмой и девятый питаются после третьего урока, а старшеклассники — уже после четвертого, и «это почти обед».

«В параллели по 3–4 класса где-то по 25 человек. Это значит, что дежурным надо перетаскать 300 тарелок с едой — по 60 каждому», — объясняет она.

По словам Анны, дежурные нередко жалеют тех, кто помладше, и им на столы тарелки относят последними. В итоге после третьего урока обеды семиклассников еще теплые, а у девятиклассников к их приходу уже остужены.

Анна съедает далеко не все. Но гречку с сосисками доедает полностью. По вторникам и четвергам покупает в буфете пиццу за 1,5 рубля. Может выпить сок или компот. Кисель ненавидит за «отвратительный запах».

Не ест пюре — оно «водянистое и безвкусное», макароны — «переваренные и слипшиеся в ком». Котлеты и рыба тоже часто не нравятся. «Их можно есть, только закрыв глаза и зажав нос», — говорит она.

«Уносят еду, даже не попробовав»

В шестиклассника Ивана (имя изменено) питание тоже не вызывает восторга. Макароны в столовой, по его словам, «серые и слипшиеся», рыба «только домашняя». Котлеты «странные на вкус и на вид», ребята шутят, что в них «размокший картон».

Некоторые дети относят тарелки, даже не попробовав. Если учитель разворачивает — поковыряют и снова несут сдавать. Сам Иван так не делает: «Мама платит около 80 рублей в месяц». Но съедает он только сосиски, чай и сок.

Завидует тем одноклассникам, кто приносит еду из дома. Семья Вани думает, что отказаться от питания можно только со справкой, но это не так: достаточно устного обращения к администрации.

«Просто не успевают проголодаться»

Учительница начальных классов Ксения Сергеевна (имя изменено) говорит: во второй смене дети приходят в школу после плотного обеда дома, поэтому есть не хотят. В первой смене ели лучше — к обеду успевали проголодаться.

По ее словам, столовая старается подать еду теплой, «даже подогревают тарелки». Около 30% детей съедают все, треть — часть блюда, остальные «поковыряют немного и несут на мойку». У многих при себе фрукты, печенье или деньги на буфет.

«Отказался от питания — неси ссобойку»

Учительница восьмого класса Евгения Владимировна (имя изменено) говорит: мало кто съедает все, многие вообще не едят. Семеро в ее классе отказались от питания, родители написали заявления.

Но школа требует, чтобы такие дети приносили горячее питание с собой. Завуч проверяет наличие ссобойки ежедневно. «Проблема в том, что носить термосы тяжело, а на машине подвозят только пятерых детей из семи».

«Экономят, но съедобно»

Экс-учительница Ольга Петровна (имя изменено) говорит: еда простая, видно, что экономят, «в котлете много хлеба», но «есть можно». В больнице кормили похоже, и «никто не выбрасывал».

Да, часто холодная, признает она. Учителям легче — им кладут из кастрюль, еда не успевает остыть. Решения проблемы она не видит: детей слишком много. Предлагает позволить всем приносить ланч-боксы, как во многих странах.

«Дочка ела два раза за всю четверть»

Мария (имя изменено) рассказывает: младшая дочь ела в школе лишь пару раз за четверть. Еда выглядит плохо — «бурая жижа», часто холодная.

Кормят в основном картошкой, макаронами, «непонятными котлетами», иногда куриным филе. Один раз было что-то вроде оливье — «жутко выглядит, но вкусно».

Дежурные выставляют тарелки за 15 минут до конца урока, начиная с младших классов. Старшей дочери в прошлом году приносили последними — тогда еда была теплее.

Дети носят ссобойки, другие покупают в буфете — пиццу, лепешки, булочки, напитки. «Сок на обед разбавляют водой», — жалуется старшая дочь.

«Всем и лучший повар не угодит»

Анастасия (имя изменено) — мама десятиклассницы. Дочь ест что-то, сын — почти ничего, но он привередлив и дома. Женщина считает: невозможно угодить всем.

«В ресторане ведь тоже не все нравится». Она замечает: в детском саду те же блюда едят без проблем — там следят за температурой.

По ее словам, оборудование в школах хорошее — пароконвектоматы. Если повар умеет готовить, еда будет нормальной, но «всем все равно не угодишь».

«Умудряются испортить даже чай»

Александра (имя изменено) говорит: оба ребенка жалуются на холодную, невкусную еду, застывший жир, «испорченный чай — слишком сладкий». Поэтому она старается кормить их дома сытно.

В младших классах дети ели лучше — завтрак (блинчики, запеканки, сырники) нравился больше, чем нынешний «обед 1».

Сегодняшний обед — макароны с колбасками, помидор, хлеб и лимонный напиток. Сын, по ее оценке, съест только макароны, дочь — помидор и, возможно, колбаски.

«Учительница сказала, что дети просто привыкли к лазанье»

Валентина (имя изменено) говорит, что родители поднимали вопрос на собрании: еда холодная. Предложение о шведском столе отклонили — невозможно учитывать, кто что взял, при 200 едоках за перемену.

Хотели собрать предпочтения детей и пересмотреть меню — отказали.

Учительница сказала, что дети «привыкли к лазанье» и хотят салаты с морепродуктами вместо морской капусты, но школа не может дать all inclusive за 3,68 рубля в день.

В предыдущей школе сын ел лучше — там было больше каш, сырников и блинчиков.

На проблему больших отходов пищи уже обратили внимание в Минобразования. Министр Андрей Иванец предложил ввести в школах должность дегустатора.

