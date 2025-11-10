Залужный предупредил Запад о целях Кремля 1 10.11.2025, 9:52

3,426

Валерий Залужный

Фото: Reuters

Россия рассматривает дипломатию не как диалог.

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что российская дипломатия является продолжением военных усилий Кремля.

В колонке для The New York Post Залужный напомнил, что после десятилетий службы в армии в 2019 году он поступил в Острожскую академию, чтобы изучать международные отношения.

«Я думал, что это станет для меня перерывом в войне, но вместо этого открыл для себя другое поле битвы — дипломатию, где слова — оружие, а решимость — линия фронта», — заявил Залужный.

Он также добавил, что Россия рассматривает дипломатию не как диалог, а как естественное продолжение своих военных усилий.

«Российские переговорщики, как и ее генералы, борются до изнеможения, запутывания и разобщения. Их цель — не мир, а затягивание; не компромисс в погоне за согласием, а завоевание путем обмана», — уточнил он.

Залужный также подчеркнул, что российская дипломатия — это смертоносная система оружия, унаследованная от СССР.

«Она была разработана не для разрешения конфликтов, а для манипулирования ими. Чтобы понять её, нужно изучить её создателей», — подытожил он.

