Залужный предупредил Запад о целях Кремля1
- 10.11.2025, 9:52
Россия рассматривает дипломатию не как диалог.
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что российская дипломатия является продолжением военных усилий Кремля.
В колонке для The New York Post Залужный напомнил, что после десятилетий службы в армии в 2019 году он поступил в Острожскую академию, чтобы изучать международные отношения.
«Я думал, что это станет для меня перерывом в войне, но вместо этого открыл для себя другое поле битвы — дипломатию, где слова — оружие, а решимость — линия фронта», — заявил Залужный.
Он также добавил, что Россия рассматривает дипломатию не как диалог, а как естественное продолжение своих военных усилий.
«Российские переговорщики, как и ее генералы, борются до изнеможения, запутывания и разобщения. Их цель — не мир, а затягивание; не компромисс в погоне за согласием, а завоевание путем обмана», — уточнил он.
Залужный также подчеркнул, что российская дипломатия — это смертоносная система оружия, унаследованная от СССР.
«Она была разработана не для разрешения конфликтов, а для манипулирования ими. Чтобы понять её, нужно изучить её создателей», — подытожил он.