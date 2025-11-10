закрыть
Дроны ВСУ атаковали тяговую подстанцию железной дороги в Ростовской области

  • 10.11.2025, 10:10
Прогремела серия взрывов.

В ночь на 10 ноября на территории России снова было шумно. Под атакой оказались тяговая станция железной дороги Лиховская и пункт управления в Ростовской области.

Подробности сообщили Telegram-канал «Exilenova+» и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Это уже третий подобный удар по этому объекту, отмечает «Обозреватель».

На видео, которые распространяются по сети, можно услышать шум от БПЛА, а затем серию взрывов, в результате которых на объекте начался пожар.

«Ударные БПЛА наносят удар по н.п. Лиховская Ростовской обл., в районе железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, впервые тяговая станция была поражена 19 июля, уже 2 августа атака повторилась. В результате это приводило к задержке 50 поездов.

«Добиваем», — иронично написал руководитель Центра изучения оккупации.

