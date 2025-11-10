закрыть
10 ноября 2025, понедельник
Андрей Орловский вернулся и нокаутировал соперника в боксе

  • 10.11.2025, 11:02
Один из лучших бойцов в истории Беларуси официально возобновил карьеру.

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский провел свой первый боксерский поединок на турнире Misfits Boxing, который проходил в Нэшвилле, пишет «Точка».

Белорус в четвертом раунде нокаутировал Келечи Дайка, известного также как Kelz.

Для 32-летнего Дайка это был третий бой в профессиональном боксе.

До начала боксерской карьеры он играл в американский футбол, выступая за «Лондон Уорриорз» и «Вена Викингз», а также стал известен широкой публике благодаря участию в реалити-шоу Netflix.

Орловский за свою карьеру провел 42 поединка в UFC и покинул промоушен в 2024 году.

Орловский победил страшную болезнь

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский впервые публично признался, что трижды сталкивался с онкологическим заболеванием.

По его словам, речь шла о случаях карциномы, а последнюю операцию он перенес 22 февраля 2024 года.

Борьба спортсмена с недугом завершилась успешно, но врачи предостерегают Орловского от преждевременной радости.

Онкозаболевание может возвращаться и впредь.

«Мой онколог сказал, что нельзя быть уверенным, что третий раз – последний. У него был пациент, который побеждал рак 17 раз. Очень важно не оставлять таких людей одних. Никогда не теряйте надежды. Что бы ни говорили, всегда есть шанс на восстановление», – подчеркнул Орловский в интервью проекту «Сторис с Эриком».

