Туск: Будущее Польши — рядом с победившей Украиной 10.11.2025, 11:15

Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть войну.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине.

Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

Туск отметил, что Польша должна стратегически использовать свою ключевую позицию в регионе и продолжать поддержку Украины, поскольку ее поражение будет означать ухудшение ситуации над Вислой.

По словам Туска, геополитическое будущее Польши «будет выглядеть очень хорошо, если Украина не проиграет и если нам удастся преодолеть эту историческую польско-украинскую обиду».

«Построение прочных, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши», – оценил польский премьер.

«Поэтому мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что если она проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Хотя и здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть», – сказал он.

Туск также вспомнил об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это «поворотным моментом конфликта».

Решение сбить беспилотники он назвал сложным. «Это было непросто, ведь никто не хочет перегнуть палку и нечаянно начать третью мировую войну», – сказал он, отметив при этом, что «поддаваться, терпеть провокации, ни к чему хорошему не приводит».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com