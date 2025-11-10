закрыть
Как Лукашенко добил «Белавиа»

3
  • 10.11.2025, 11:35
  • 4,978
Как Лукашенко добил «Белавиа»

На табло аэропорта «Минск» — география зависимости режима.

«Салідарнасць» показала географию полетов из национального аэропорта «Минск» на примере табло вылетов: по три рейса в Турцию (Анталья, Стамбул), по два рейса в Грузию, Шарм-эль-Шейх и Дубай, по одному в Китай и Туркменистан.

Большинство рейсов направляются в Россию – Сочи, Москву, Самару, Казань, Санкт-Петербург. В Москву – аж 10 рейсов.

Белорусы, летевшие к родственникам в Грузию, рассказали , что паспортный контроль прошли без проблем.

Рейс в Грузию был полный — вероятно, в связи с тем, что билеты на него были акционные — около 325 долларов на человека в обе стороны с багажом. Для сравнения: летом в этом направлении билеты туда-обратно стоят порядка 676-800 долларов с багажом.

В июне 2021-го, после принудительной посадки в Минске лайнера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, Европейский союз официально закрыл для всех белоруских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС. С тех пор рейсы в страны ЕС не осуществляются, и «Белавиа» летает только на восток.

