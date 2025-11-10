закрыть
10 ноября 2025, понедельник
Монеточке стало плохо на концерте в Риге

  • 10.11.2025, 11:53
  • 6,164
Монеточке стало плохо на концерте в Риге

Певицу срочно госпитализировали прямо со сцены.

Певице Монеточке пришлось прервать концерт в Риге. Она начала задыхаться на сцене, и ее увезли на скорой, пишет «Медуза».

Спустя какое-то время Монеточка вышла на связь в соцсетях и объяснила, что произошло. Оказывается, прямо во время выступления у певицы случился отек Квинке.

«Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться… Рига, я не знаю, как же теперь нам быть и как мне загладить вину перед вами», – написала Монеточка.

Певица поделилась, что такой отек с ней уже случался, но прямо во время концерта – в первый раз:

«Мне вообще никогда еще не приходилось останавливать концерт. И это ужас как неприятно. Надеюсь, что никогда больше не придется это делать…»

Видно, что артистка очень переживает из-за случившегося, но все мы люди и здоровье важнее всего.

Что такое отек Квинке?

Ангионевротический отек, или отек Квинке, – это реакция организма на биологические или химические факторы, часто связанная с аллергической природой.

Состояние очень опасное – у больного быстро, в течение нескольких минут, отекают разные части тела, могут появляться высыпания. Часто отекают лицо, руки, половые органы.

В некоторых случаях отек распространяется и на мозг, что вызывает неврологические нарушения.

Самое опасное проявление – отек гортани. Из-за него человек начинает задыхаться, и, если не оказать помощь своевременно, он может умереть.

