Монеточке стало плохо на концерте в Риге
- 10.11.2025, 11:53
Певицу срочно госпитализировали прямо со сцены.
Певице Монеточке пришлось прервать концерт в Риге. Она начала задыхаться на сцене, и ее увезли на скорой, пишет «Медуза».
Спустя какое-то время Монеточка вышла на связь в соцсетях и объяснила, что произошло. Оказывается, прямо во время выступления у певицы случился отек Квинке.
«Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться… Рига, я не знаю, как же теперь нам быть и как мне загладить вину перед вами», – написала Монеточка.
Певица поделилась, что такой отек с ней уже случался, но прямо во время концерта – в первый раз:
«Мне вообще никогда еще не приходилось останавливать концерт. И это ужас как неприятно. Надеюсь, что никогда больше не придется это делать…»
Видно, что артистка очень переживает из-за случившегося, но все мы люди и здоровье важнее всего.
Что такое отек Квинке?
Ангионевротический отек, или отек Квинке, – это реакция организма на биологические или химические факторы, часто связанная с аллергической природой.
Состояние очень опасное – у больного быстро, в течение нескольких минут, отекают разные части тела, могут появляться высыпания. Часто отекают лицо, руки, половые органы.
В некоторых случаях отек распространяется и на мозг, что вызывает неврологические нарушения.
Самое опасное проявление – отек гортани. Из-за него человек начинает задыхаться, и, если не оказать помощь своевременно, он может умереть.