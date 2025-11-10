В столичном «Минск Мире» снова произошел пожар 10.11.2025, 12:22

На стройке комплекса загорелся утеплитель.

В столичном микрорайоне «Минск Мир» утром 10 ноября в строящемся здании произошел пожар, сообщила администрация Октябрьского района столицы.

Местные власти проинформировали, что пожар случился «на строительном объекте» и им уже занимаются спасатели. Позже в МЧС сообщили, что возгорание на проспекте Мира ликвидировано.

Оказалось, на восьмом этаже строящегося дома горел утеплитель на балконе, на площади 10 кв. м.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, это не первое возгорание утеплителя в «Минск Мире» за последнее время — 30 октября многие заметили густые клубы черного дыма. Горел утеплитель на стройке по улице Братской.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com