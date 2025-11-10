закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В столичном «Минск Мире» снова произошел пожар

  • 10.11.2025, 12:22
В столичном «Минск Мире» снова произошел пожар

На стройке комплекса загорелся утеплитель.

В столичном микрорайоне «Минск Мир» утром 10 ноября в строящемся здании произошел пожар, сообщила администрация Октябрьского района столицы.

Местные власти проинформировали, что пожар случился «на строительном объекте» и им уже занимаются спасатели. Позже в МЧС сообщили, что возгорание на проспекте Мира ликвидировано.

Оказалось, на восьмом этаже строящегося дома горел утеплитель на балконе, на площади 10 кв. м.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, это не первое возгорание утеплителя в «Минск Мире» за последнее время — 30 октября многие заметили густые клубы черного дыма. Горел утеплитель на стройке по улице Братской.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов