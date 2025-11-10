Этот белорусский продукт продают по 400 рублей за килограмм 10.11.2025, 12:43

1,098

«Золотые» грибы нашли в продаже на Комаровском рынке.

В Беларуси сушеные грибы продаются на рынке по 400 рублей за килограмм, сообщили на госТВ.

«Золотые» грибы нашли в продаже на Комаровском рынке. Продавцы реализуют сушеные грибы по цене 40 рублей за 100 граммов или 400 рублей за килограмм. На расфасованных по пакетиках грибах написано, что это Белый гриб. Боровики являются особо ценными грибами в лесу, а теперь, очевидно, и на прилавке.

Отмечается, что такая высокая цена сушеных боровиков связана именно с тем, что продаются они сушеными. Мол, при сушке гриб теряет примерно 90% веса. И получается, что тот объем грибов, который в лесу весил 10 килограммов, после сушки превращается в одно кило. При этом при готовке, например, в супе грибы снова увеличиваются в размере.

Сушатся грибы на зиму в Беларуси обычно в печи или на специальном оборудовании. При этом сушеные грибы, которые продаются на минской Комаровке, проходят также лабораторный контроль. На каждой упаковке написано об этом, и о том, что превышения радиации не было выявлено.

В сюжете также сказано, что сейчас грибов на рынке немного, в основном продают либо свежие, либо соленые. Спрос на сушеные грибы также имеется.

