Диетологи выделили шесть видов, которые снижают давление, улучшают память и продлевают жизнь.

Многим известно, что рыба является одним из самых полезных продуктов питания, особенно для сердца и мозга. Все потому, что в ней много витаминов, минералов и полезных для сердца омега-3 жирных кислот, пишет «Health».

Издание отмечает, что они уменьшают воспаление, поддерживают работу мышц и нервов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое корвьяний давление.

Примечательно, что некоторые виды рыбы содержат большее количество питательных веществ, полезных для мозга и сердца, таких как омега-3, а также меньше вредных для здоровья веществ, таких как ртуть.

Издание составило список из 6 полезных видов рыбы:

Лосось

Лосось часто советуют диетологи и на это есть ряд причин.

«Дикий лосось с Аляски занимает первое место в моем списке, включая такие сорта, как нерка и кохо», – рассказала диетолог Жаклин Гомес.

Добавляется, что дикий лосось из Аляски богат омега-3 жирными кислотами – докозагексаеновой кислотой (DHA) и эйкозапентаеновой кислотой (EPA), которые поддерживают здоровье сердца. Также, как показало исследование, они снижают уровень триглицеридов, улучшают уровень холестерина и уменьшают воспаление.

Сардины

Хотя сардины и маленькие по размеру, но в них содержится впечатляющее количество полезных для сердца и мозга питательных веществ.

«Они маленькие, находятся на нижней ступени пищевой цепи и чрезвычайно богаты ЭПК и ДГК, витамином D, В12, кальцием и селеном», – рассказала терапевт и специалист по долголетию Аманда Хан.

По ее словам, сардины также накапливают мало ртути. Как показали результаты исследования, регулярное употребление сардин может уменьшить потребность в дорогостоящих добавках омега-3.

Форель

Радужная форель – это пресноводная рыба, богатая такими необходимыми питательными веществами, как омега-3, витамин D и белок.

«Радужная форель имеет мягкий вкус, низкое содержание ртути и выращивается ответственно», – рассказала Хан.

Также она является хорошим источником витамина D. Оба эти вещества играют ключевую роль в поддержании функции клеток мозга, памяти и регуляции настроения, что делает форель отличным выбором для здоровья мозга.

Сельдь

Сельдь – это небольшая жирная рыба, похожая на сардину. В этой рыбе много питательных веществ, которые поддерживают функцию и здоровье сердца и мозга, такие как омега-3, витамин D и B12.

«Она богата омега-3 жирами, которые помогают снизить артериальное давление, уменьшить воспаление и поддерживать стабильный сердечный ритм», – рассказала диетолог Шерил Муссатто.

Анчоусы

Анчоусы могут увеличить потребление омега-3 и других питательных веществ, которые снижают риск развития заболеваний сердца и мозга. Также они содержат значительное количество кальция, который является важным для здоровья сердца. Приводятся данные, что 85 граммов анчоусов покрывают 15% суточной потребности в кальции.

Кроме этого, анчоусы богаты железом, которое необходимо для транспортировки кислорода, выработки энергии и нейромедиаторов, что делает их чрезвычайно важными для здоровья мозга.

Арктический голец

Арктический голец – это пресноводная рыба, которая считается очень экологичной. Отмечается, что он содержит омега-3 в количестве, аналогичном лососю и форели, но является лучшим выбором для окружающей среды.

Арктический голец также имеет более мягкий вкус, чем лосось, что делает его отличным выбором для тех, кто предпочитает менее «рыбный» вкус.

Издание отмечает, что если вы хотите поддерживать здоровье сердца и мозга, добавление в рацион морепродуктов будет разумным решением. Поэтому старайтесь еженедельно употреблять не менее двух порций этой питательной рыбы, чтобы поддерживать здоровье сердца и мозга.

