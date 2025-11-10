«Как сквозь землю провалился» 10.11.2025, 13:05

В Березинском районе третьи сутки идут поиски пропавшего подростка.

В Минской области третьи сутки ищут пропавшего подростка. Утром субботы, 8 ноября, 14-летний Максим Зенькович уехал на велосипеде в неизвестном направлении из деревни Карбовское Березинского района.

Приметы подростка такие: на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы светло-русые, волнистые. Был одет в теплую болоньевую куртку темно-зеленого цвета, на капюшоне имелся мех, темный гольф, темные спортивные штаны. На штанине имелся принт с изображением лица белого цвета. Кроссовки — черные с салатовой надписью Air Мах, шапка серая с черной полосой.

Журналисты Onliner.by пообщались с дедушкой Максима, у которого пропавший мальчик гостил на больших выходных.

— Мы с Викой (мамой мальчика.) поехали на машине на почту, мне нужно было снять деньги. Приехали, огляделись — его нет. Проехались в сторону Нестеровки (соседней деревни), не нашли, вернулись назад. Сообщили о пропаже. [Спасатели] приехали моментом, быстро.

— Как вы думаете, где Максим мог потеряться?

— Бог его знает. Как сквозь землю провалился: был — и нет.

Дедушка описывает внука как «не боязливого», говорит, что тот часто сам катался на велосипеде по деревне. Случаев побегов из дома не было. В Минске Максим учится в спецшколе-интернате для детей с инвалидностью, его уровень умственного развития примерно как у семилетнего ребенка.

К утру понедельника поиски Максима идут уже третьи сутки. Погода под Минском стоит холодная, туманная: длительное нахождение в лесу в таких условиях может оказаться критичным. Спасатели все же надеются, что мальчик нашел в качестве теплого укрытия хотя бы какую-нибудь заброшку.

Поисковыми группами проведен сплошной прочес в радиусе трех километров. Машинами, квадроциклами, передвижной техникой отработаны дороги, тропинки, реки и каналы в радиусе тридцати километров. Ведомства продолжают присылать новых людей: в поисках уже задействованы, среди прочих, 140 лесников и 50 машин МЧС. По информации ПСО «Ангел», на вчерашний вечер Максима также искали около 300 волонтеров отряда.

— Проверяем показания свидетелей. Их описания очень соответствуют [тому, как выглядит мальчик], но детали, например во что одет, они не помнят. Однако таких моментов, которые указывают на то, что это был действительно Максим, достаточно: говорили и про велосипед, и что подросток выглядел маленьким, хрупким, неуверенно чувствовал себя на дороге, — рассказал Олег Полегошко, один из координаторов ПСО «Ангел».

В лагере поисковиков самого мальчика описывают как аутичного, замкнутого — допускают, что, скорее всего, на чужие крики откликаться он не станет. Плюс сама ситуация крайне стрессовая для ребенка, неизвестно, решится ли он попросить помощи у людей, даже если сам кого-то встретит не из поискового отряда.

Максим всегда любил кататься на велосипеде, когда приезжал с родителями на дачу. Далеко обычно не отъезжал. Но в этот раз, видимо, решил направиться к одной из более отдаленных деревень.

— Он спросил об этой деревне у мамы. Та сказала, что ему туда нельзя, мол, далеко, — делится подробностями Олег Полегошко. — Потом родители отъехали в город буквально на полчаса-час. В это время он и уехал, предположительно, в том направлении, про которое спрашивал. Но отрабатываются и другие возможные направления.

Штаб поиска находится по следующим координатам: 53.785477, 29.193437 (вблизи улицы Заречной, 13, деревня Карбовское Березинского района). Отправляясь на поиски, стоит взять с собой перекус, воду, термос с горячим питьем, сменный комплект одежды и обуви, фонарь (при его наличии), а также одеться так, чтобы удобно было ходить по лесу.

