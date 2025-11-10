На Припяти поймали сома размером с лодку 1 10.11.2025, 13:12

1,470

Фотофакт.

Ноябрьская рыбалка на Припяти обернулась для минчанина Павла Воронцова настоящим приключением — и новым трофеем. Рыболов поймал сома длиной 2 метра 15 сантиметров — больше, чем его одноместная надувная лодка, пишет Smartpress.by.

Белорусский рыболов давно известен в профильном сообществе благодаря своим необычным уловам. В июле супруга Павла Екатерина установила редкий рыбацкий рекорд. Она выудила сома длиной 2,25 метра, побив достижение супруга, который два года назад вытащил экземпляр на 10 сантиметров меньше.

