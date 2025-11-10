Режим Лукашенко возобновил охоту на «тунеядцев» 10.11.2025, 13:19

Белорусов вызывают в милицию, заставляют работать и пугают арестами.

В Беларуси милиция продолжает бороться с «тунеядством» — нетрудоустроенных вызывают на заседания комиссий по «иждивенцам» и привлекают их к общественным работам. Тем временем стало известно, что тех, кто отказывается явиться на такие мероприятия, штрафуют. Ранее в милиции предупреждали, что могут наказать штрафом или даже арестом тех, кто проигнорирует их приглашения для трудоустройства, пишет «Зеркало».

В Вороновском районе с 1 апреля уже привлекли к административной ответственности минимум шесть человек, которые проигнорировали вызовы в милицию по вопросам занятости. Об этом в сентябре сообщили в местном РОВД и сослались на статью 24.3 КоАП.

Статьей 24.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе» предусмотрено несколько вариантов наказания. Это штраф от двух до ста базовых величин (от 84 до 4200 рублей), или общественные работы, или административный арест.

По одному из таких случаев в Вороновском РОВД рассказали подробности.

«В августе на мероприятие не явился неработающий житель городского поселка Вороново, который ранее неоднократно совершал домашнее насилие в отношении близких родственников и членов семьи, совершал хулиганские действия, нарушающие покой иных граждан, — сообщили в Вороновском РОВД. — Несколько месяцев назад он вернулся из ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий. — Прим. ред.), однако на путь исправления так и не стал. В течение 2025 года этот гражданин совершил более трех правонарушений, будучи в состоянии алкогольного опьянения».

Мужчину собирались отправить на медосвидетельствование в районную больницу, чтобы с его результатом «вновь выйти в суд с заявлением о направлении его в ЛТП».

В Новогрудском РОВД в конце июля также рассказали, как идет борьба с «тунеядством». В милиции напомнили, что с 1 апреля нынешнего года глава МВД Иван Кубраков согласовал с Минтруда «комплекс дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в том числе ведущих асоциальный образ жизни».

В новогрудской милиции сообщили, что «в групповых мероприятиях по трудоустройству приняли участие 132 человека, за неявку к административной ответственности привлечено 32 лица, направлены в ЛТП — 45.

Напомним, 21 января этого года Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го политик сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

После этого в Минске и регионах — к примеру, в Борисове и Волковыске — силовики достаточно активно подключились к поиску «иждивенцев» и их трудоустройству.

При этом в брестской милиции заявили, что помогают «оказывать содействие в явке граждан» в «тунеядские» комиссии. И заявили, что для некоторых из тех, кто не явится на такие заседания, предусмотрена административная ответственность — от штрафа до ареста. Об этом также предупреждала милиция Крупского и Оршанского районов.

Напомним, «тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 4,8 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения на бесплатную медицину.

