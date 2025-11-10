закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за тумана

  • 10.11.2025, 13:50
В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за тумана

Синоптики предупреждают водителей.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 ноября из-за тумана. Об этом ообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, временами дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 3-9 градусов тепла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов