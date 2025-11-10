В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за тумана 10.11.2025, 13:50

Синоптики предупреждают водителей.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 ноября из-за тумана. Об этом ообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, временами дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 3-9 градусов тепла.

