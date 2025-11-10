закрыть
10 ноября 2025, понедельник
«Вражеское» пиво в Россию везут через Беларусь

  • 10.11.2025, 13:55
Российские дистрибьюторы требуют от Кремля перекрыть пивные лазейки.

Российский дистрибьютеры потребовали от своего правительства закрыть лазейки для проникновения импортного пива через Беларусь и Казахстан.

Дело в том, как пишет «Коммерсантъ», что в сентябре Россия повысила пошлины на пиво из недружественных стран до 1,5 евро за литр. При этом решение не было согласовано с Советом Евразийской экономической комиссии и для всех остальных таможенных тариф остался на уровне 0,018–0,04 евро за литр.

Как написал в своем письме президент «Опоры России» Александр Калинин, основные поставки такого пива идут из Беларуси. Через нее везут продукцию из Германии и Чехии, уточняет он.

По наблюдениям экспертов, идентичное зарубежное пиво, растаможенное в РФ и ЕАЭС, имеет на полке разницу в цене в 100 российских рублей. Ввезенная через страны Таможенного союза импортная пивоваренная продукция уже конкурирует с российскими премиальными марками по цене, отмечает он. В такой ситуации дистрибуторы, поставляющие продукцию и уплачивающие новую пошлину, становятся просто неконкурентоспособными на рынке.

В «Опоре России» предложили несколько мер, которые могут привести к решению ситуации. Так как российский Минфин не может самостоятельно закрыть «лазейку» для импортеров, ими могут стать, во-первых, создание системы компенсации таможенных пошлин при ввозе рассматриваемых товаров в РФ, если их таможенное оформление и уплата таможенных платежей происходили в других странах ЕАЭС, а во-вторых, разработка эффективных механизмов контроля за перемещением товаров между странами-участницами.

