Звезда украинского TikTok мобилизовалась в ВСУ

Звезда украинского TikTok мобилизовалась в ВСУ1
- 10.11.2025, 14:05
Певица отправилась защищать Украину добровольно.
Певица и литературовед Ярина Квасний, которая стала знаменитой в TikTok благодаря своему исполнению песни «Парова машина», рассказала о том, что мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. По словам девушки в интервью OBOZ.UA, это было ее добровольным решением.
Ярина рассказала, что после внезапной волны популярности она оставила учебу в престижном университете Киево-Могилянская академия и устроилась на работу. Вскоре после этого она подала документы для мобилизации.
«В мае прошлого года я подала документы в ТЦК – и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, затем просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: “Завтра прибыть в ТЦК”. И я помчалась в Киев», — вспомнила военнослужащая.