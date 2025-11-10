Звезда украинского TikTok мобилизовалась в ВСУ 1 10.11.2025, 14:05

Певица отправилась защищать Украину добровольно.

Певица и литературовед Ярина Квасний, которая стала знаменитой в TikTok благодаря своему исполнению песни «Парова машина», рассказала о том, что мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. По словам девушки в интервью OBOZ.UA, это было ее добровольным решением.

Ярина рассказала, что после внезапной волны популярности она оставила учебу в престижном университете Киево-Могилянская академия и устроилась на работу. Вскоре после этого она подала документы для мобилизации.

«В мае прошлого года я подала документы в ТЦК – и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, затем просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: “Завтра прибыть в ТЦК”. И я помчалась в Киев», — вспомнила военнослужащая.

