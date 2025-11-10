закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Звезда украинского TikTok мобилизовалась в ВСУ

1
  • 10.11.2025, 14:05
Звезда украинского TikTok мобилизовалась в ВСУ

Певица отправилась защищать Украину добровольно.

Певица и литературовед Ярина Квасний, которая стала знаменитой в TikTok благодаря своему исполнению песни «Парова машина», рассказала о том, что мобилизовалась в Вооруженные силы Украины. По словам девушки в интервью OBOZ.UA, это было ее добровольным решением.

Ярина рассказала, что после внезапной волны популярности она оставила учебу в престижном университете Киево-Могилянская академия и устроилась на работу. Вскоре после этого она подала документы для мобилизации.

«В мае прошлого года я подала документы в ТЦК – и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, затем просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: “Завтра прибыть в ТЦК”. И я помчалась в Киев», — вспомнила военнослужащая.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов