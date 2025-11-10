Астрономы нашли за пределами Млечного Пути молекулы, из которых рождается жизнь 2 10.11.2025, 14:15

Космический телескоп «Уэбб» впервые зафиксировал органические соединения в другой галактике.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы впервые обнаружили сложные органические молекулы в другой галактике. Эти молекулы являются строительными блоками таких биологических молекул, как РНК.

Астрономы впервые обнаружили сложные органические молекулы вокруг молодой звезды в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Это удалось сделать с помощью космического телескопа Уэбб. Сложные органические молекулы были обнаружены во льду, покрывающем частицы пыли вокруг массивной молодой звезды ST6. Сложные органические молекулы содержат углерод и имеет более шести атомов. Они являются химическими предшественниками строительных блоков известной нам жизни. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Астрономы подтвердили существование в окрестностях звезды ST6 замороженных сложных органических молекул таких как ацетальдегид, уксусная кислота, этанол, метанол и метилформиат. Эти молекулы являются основой еще более сложных молекул второго поколения, из которых строятся такие биологические молекулы, как аминокислоты и РНК.

Известно, что звезды образуются, когда массивные облака холодного молекулярного газа начинают сжиматься под действием гравитации. Вначале ядра звезд имеют очень низкую температуру, менее 100 градусов Цельсия и сложные молекулы вокруг них существуют в виде льда на частицах пыли. Когда ядро звезды становиться горячее, то лед на частицах пыли испаряется и выделяет сложные органические молекулы в виде газов.

Ранее астрономы неоднократно обнаруживали сложные органические молекулы в замороженном виде и в виде газа в нашей галактике Млечный Путь. Теперь они впервые обнаружили замороженные сложные органические молекулы в соседней галактике, расположенной на расстоянии 163 000 световых лет от нас.

Наличие сложных органических молекул в Большом Магеллановом Облаке интригует, учитывая то, что условия в этой галактике отличаются от условий в Млечном Пути. Соседняя галактика содержит меньше тяжелых химических элементов, а ее звезды выпускают более сильное ультрафиолетовое излучение. Эти условия схожи с теми, что существовали в ранней Вселенной миллиарды лет назад. Недостаток тяжелых химических элементов может повлиять на содержание сложных органических молекул, в то время как ультрафиолетовое излучение может повлиять на скорость химических реакций.

Поэтому понимание органической химии в Большом Магеллановом Облаке может помочь понять органическую химию в ранней Вселенной. Ученые могут выяснить, как быстро смогли сформироваться строительные блоки жизни и насколько рано в истории Вселенной это могло произойти.

Ученые считают, что в окрестностях звезды ST6 существует больше сложных органических молекул. Когда они испаряются с поверхности частиц пыли и превращаются из льда в газ, могут происходить химические реакции, вызванные ультрафиолетовым излучением звезды, которые могут привести к образованию более сложных молекул, важных для жизни, таких как аминокислоты.

Аминокислоты ранее были обнаружены в астероидах и кометах в Солнечной системе. Эти космические камни образовались 4,5 миллиарда лет назад, когда Солнце было очень молодой звездой. Это означает, что аминокислоты являются конечным результатом цепочки химических реакций, которые начинаются с тех видов сложных органических молекул, которые были обнаружены вокруг молодой звезды ST6.

