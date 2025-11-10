Белорус сделал пистолет из немецкой винтовки XIX века

Белорус сделал пистолет из немецкой винтовки XIX века4
- 10.11.2025, 14:32
- 3,016
Экспертиза показала, что самодельное оружие полностью пригодно для стрельбы.
В Рогачевском районе у сельчанина изъяли самодельный пистолет, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. Оружие оказалось пригодным для стрельбы, его «прародитель» — немецкая винтовка.
Похожий на пистолет предмет силовики изъяли у жителя одного из сельских населенных пунктов Рогачевщины. Отправили на экспертизу.
Согласно заключению эксперта, самодельный пистолет сделали из малокалиберной винтовки компании Anschutz JGA.
Anschutz JGA — немецкая компания с почти 170-летней историей. Выпускает пневматическое и спортивное оружие, а также легкие охотничьи ружья и карабины.
Чтобы сделать пистолет, укоротили ствол заводского образца, переустановили мушку и изготовили спусковой крючок, спусковую скобу, целик и рукоятку. Оружие пригодно для стрельбы.
Рогачевским РОВД по данному факту проводится проверка.