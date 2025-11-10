закрыть
Белорус сделал пистолет из немецкой винтовки XIX века

  • 10.11.2025, 14:32
Белорус сделал пистолет из немецкой винтовки XIX века

Экспертиза показала, что самодельное оружие полностью пригодно для стрельбы.

В Рогачевском районе у сельчанина изъяли самодельный пистолет, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. Оружие оказалось пригодным для стрельбы, его «прародитель» — немецкая винтовка.

Похожий на пистолет предмет силовики изъяли у жителя одного из сельских населенных пунктов Рогачевщины. Отправили на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, самодельный пистолет сделали из малокалиберной винтовки компании Anschutz JGA.

Anschutz JGA — немецкая компания с почти 170-летней историей. Выпускает пневматическое и спортивное оружие, а также легкие охотничьи ружья и карабины.

Чтобы сделать пистолет, укоротили ствол заводского образца, переустановили мушку и изготовили спусковой крючок, спусковую скобу, целик и рукоятку. Оружие пригодно для стрельбы.

Рогачевским РОВД по данному факту проводится проверка.

