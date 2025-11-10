закрыть
Налоговая угрожает белорусам «административкой» за жилье и автомобили

7
  • 10.11.2025, 14:46
  • 2,882
Налоговая угрожает белорусам «административкой» за жилье и автомобили
Фото: onliner

За просрочку имущественных сборов теперь могут наказать.

Министерство по налогам и сборам (МНС) напомнило беларусам, что до 17 ноября включительно нужно оплатить имущественные сборы. Речь о налогах за недвижимость, землю и транспорт. Тем, кто не сделает это вовремя, грозит наказание.

Обычно имущественные налоги нужно внести до 15 ноября следующего года. Но так как 15-е и 16-е числа приходятся на выходные, то в 2025-м крайний срок уплаты этих сборов сместили на более поздний срок.

Тем временем в МНС предупредили, что тем, кто «забудет» внести эти сборы, грозит наказание. Это могут быть пени, штраф или принудительное взыскание долгов.

В КоАП прописано, что для тех, кто не уплатил единый имущественный платеж, предусмотрена административная ответственность — до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше десяти базовых величин (на сегодня это 420 рублей). «За повторную умышленную неуплату в течение одного года после наложения административного взыскания — до двухсот базовых величин (до 8400 рублей)», — уточняли ранее налоговики.

