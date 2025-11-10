закрыть
Залужный ответил на статью WSJ о своей причастности к подрыву «Северных потоков»

2
  • 10.11.2025, 15:09
  • 4,784
Залужный ответил на статью WSJ о своей причастности к подрыву «Северных потоков»
Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ обыграл свою известную фразу.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о своей «причастности» к подрыву «Северных потоков».

«Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно», — написал Залужный в комментарии под публикацией «Украинской правды», которая ссылается на WSJ. В статье говорится о том, что группа украинцев, которых подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море, действовала под руководством Залужного, считают немецкие следователи.

Бывший главнокомандующий обыграл свою известную фразу «Нам еще будет трудно, но точно уже не будет стыдно». Впервые генерал использовал ее 7 марта 2022 года в обращении к военным и гражданскому населению.

«Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои — это наша реальность. Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно», — сказал тогда Залужный, отмечает New Voice.

