10 ноября 2025, понедельник, 16:05
У белоруски за время ремонта пробег автомобиля вырос на 1300 километров

  • 10.11.2025, 15:17
  2,458
У белоруски за время ремонта пробег автомобиля вырос на 1300 километров
иллюстративное фото

Как так получилось?

37-летняя минчанка отдала свой автомобиль в ремонт и не пользовалась им около месяца. Однако, когда вернулась за машиной, обнаружила на одометре лишние 1300 километров. К слову, ремонт так и не был выполнен.

Как сообщает милиция Минска, 45-летнего мужчину, который должен был отремонтировать автомобиль, задержали. Он признался, что неоднократно использовал чужое транспортное средство в личных целях.

Возбуждено уголовное дело.

