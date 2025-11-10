У белоруски за время ремонта пробег автомобиля вырос на 1300 километров 1 10.11.2025, 15:17

2,458

иллюстративное фото

Как так получилось?

37-летняя минчанка отдала свой автомобиль в ремонт и не пользовалась им около месяца. Однако, когда вернулась за машиной, обнаружила на одометре лишние 1300 километров. К слову, ремонт так и не был выполнен.

Как сообщает милиция Минска, 45-летнего мужчину, который должен был отремонтировать автомобиль, задержали. Он признался, что неоднократно использовал чужое транспортное средство в личных целях.

Возбуждено уголовное дело.

