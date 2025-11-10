У белоруски за время ремонта пробег автомобиля вырос на 1300 километров

У белоруски за время ремонта пробег автомобиля вырос на 1300 километров1
Как так получилось?
37-летняя минчанка отдала свой автомобиль в ремонт и не пользовалась им около месяца. Однако, когда вернулась за машиной, обнаружила на одометре лишние 1300 километров. К слову, ремонт так и не был выполнен.
Как сообщает милиция Минска, 45-летнего мужчину, который должен был отремонтировать автомобиль, задержали. Он признался, что неоднократно использовал чужое транспортное средство в личных целях.
Возбуждено уголовное дело.