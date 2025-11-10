закрыть
В Сеть слили секретную информацию о семьях Путина и Кадырова

2
  • 10.11.2025, 15:40
  • 2,910
В Сеть слили секретную информацию о семьях Путина и Кадырова

Россию поразил непотизм.

76% высокопоставленных российских чиновников имеют родственников, которые также заняты в госуправлении или бизнесе, связанном с властью. Об этом говорится в исследовании «Проекта» о непотизме «Отцы и деды».

Журналисты проанализировали биографии 1329 человек, которые занимают должности во всех основных сферах госуправления России. Минимум у 1012 из них оказались родственники, которые также находятся во власти, занимаются бизнесом, связанном с господрядами, общественной работой, финансируемой из бюджета, или находятся в политических партиях, которые де-факто подчинены Кремлю.

Как выяснил «Проект», среди органов власти наибольшая доля чиновников, чьи родственники также связаны с госслужбой, находится в Совете федерации — 86%. Схожий процент непотизма фиксируется и в Госдуме — 84%.

«Проект» отдельно выделяет 25 «династий» во власти, в которые входят от 10 родственников и более. Наиболее многочисленной по количеству госслужащих является семья главы Чечни Рамзана Кадырова — по данным журналистов, 96 его родственников занимают должности во власти или работают в бизнесе, связанном с господрядами.

Кроме этого, большое количество родственников на госслужбе имеют Владимир Путин (27 человек), сенатор от Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков (19), глава «Ростеха» Сергей Чемезов (16), помощник Путина Николай Патрушев (15) и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (15).

