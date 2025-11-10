Килограмм этого продукта стоит как автомобиль 1 10.11.2025, 15:45

1,374

40 тысяч рублей.

В белорусском магазине обнаружился продукт, который стоит почти 40 рублей за один грамм, или, соответственно, 40 тысяч рублей за килограмм. Речь идет о пестиках шафрана.

Килограмм по цене автомобиля. Хотя килограмм по объему будет, наверно, примерно с вагон», — прокомментировала пользовательница Threads, которая нашла пестики шафрана из Испании в минском магазине.

1 грамм продукта стоит 39,99 рубля, есть вариант взять упаковку в 4 грамма — тогда специя обойдется чуть дешевле — 24,99 рубля за 1 г.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com