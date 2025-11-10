Килограмм этого продукта стоит как автомобиль

Килограмм этого продукта стоит как автомобиль1
- 10.11.2025, 15:45
40 тысяч рублей.
В белорусском магазине обнаружился продукт, который стоит почти 40 рублей за один грамм, или, соответственно, 40 тысяч рублей за килограмм. Речь идет о пестиках шафрана.
Килограмм по цене автомобиля. Хотя килограмм по объему будет, наверно, примерно с вагон», — прокомментировала пользовательница Threads, которая нашла пестики шафрана из Испании в минском магазине.
1 грамм продукта стоит 39,99 рубля, есть вариант взять упаковку в 4 грамма — тогда специя обойдется чуть дешевле — 24,99 рубля за 1 г.