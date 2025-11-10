закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 16:05
В РФ началась массовая кампания по набору резервистов

  • 10.11.2025, 15:50
В РФ началась массовая кампания по набору резервистов

Скрытая мобилизация?

Во многих субъектах Российской Федерации началась кампания по массовому набору добровольцев в подразделения резервистов, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, кампания началась не менее чем в 20 регионах.

Недавно был принят закон, позволяющий призывать резервистов на специальные сборы и использовать их для защиты объектов не только в военное, но и в мирное время (формально нынешнее время считается мирным, поскольку официально боевые действия в Украине считаются «специальной операцией»).

На время сборов резервисты, которых предполагается использовать прежде всего для борьбы с беспилотниками, получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами.

Набор резервистов идет в частности в Ленинградской области, Татарстане, Башкортостане, Нижегородской области, граничащих с Украиной областях. Все эти регионы подвергались в последнее время атакам дронов. По закону, резервистов могут использовать и для борьбы с диверсантами или привлекать к эвакуации населения.

Резервисты — это люди, добровольно подписывающие контракт о пребывании в мобилизационном резерве Минобороны. За само подписание контракта им положены выплаты и льготы. Новый закон предусматривает, что их могут призывать на сборы на срок до шести месяцев в течение года. Резервистам положены выплаты за время участия в сборах при сохранении среднего заработка по основному месту работы, а в случае гибели резервиста его семье причитаются выплаты и льготы, аналогичные установленным для военнослужащих.

