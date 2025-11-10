Пациент Neuralink впервые управлял дроном с помощью мыслей 10.11.2025, 15:54

Технологии Илона Маска превращают фантастику в реальность.

Neuralink Илона Маска объявила о новом этапе в применении своих нейроимплантов. Пациент компании, Алекс Конли, с травмой позвоночника смог контролировать радиоуправляемую модель самолета, «подключив» свой разум к контроллеру.

Сообщается, что мужчина пошел дальше простого управления: используя вживленный нейрочип ему удалось самостоятельно написать код для Arduino, обеспечив интеграцию интерфейса «мозг–компьютер» с системой управления дроном.

Ролик c демонстрацией возможностей Neuralink довольно быстро завирусился – за сутки он набрал более 1 миллион просмотров в X.

В октябре 2025 года Neuralink рассказывала, что Конли научился управлять роборукой и «впервые за много лет» самостоятельно принимает пищу и выполняет бытовые задачи.

На сегодня Neuralink вживила импланты уже 12 людям: силой мысли они играют в компьютерные игры, общаются в интернете и потенциально могут управлять любой электроникой. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

