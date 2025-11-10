закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пациент Neuralink впервые управлял дроном с помощью мыслей

  • 10.11.2025, 15:54
Пациент Neuralink впервые управлял дроном с помощью мыслей

Технологии Илона Маска превращают фантастику в реальность.

Neuralink Илона Маска объявила о новом этапе в применении своих нейроимплантов. Пациент компании, Алекс Конли, с травмой позвоночника смог контролировать радиоуправляемую модель самолета, «подключив» свой разум к контроллеру.

Сообщается, что мужчина пошел дальше простого управления: используя вживленный нейрочип ему удалось самостоятельно написать код для Arduino, обеспечив интеграцию интерфейса «мозг–компьютер» с системой управления дроном.

Ролик c демонстрацией возможностей Neuralink довольно быстро завирусился – за сутки он набрал более 1 миллион просмотров в X.

В октябре 2025 года Neuralink рассказывала, что Конли научился управлять роборукой и «впервые за много лет» самостоятельно принимает пищу и выполняет бытовые задачи.

На сегодня Neuralink вживила импланты уже 12 людям: силой мысли они играют в компьютерные игры, общаются в интернете и потенциально могут управлять любой электроникой. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов