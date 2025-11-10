Британия, Франция и Германия направили в Бельгию команды по борьбе с дронами 10.11.2025, 15:56

Это необходимо для противодействия гибридным угрозам со стороны России.

Великобритания присоединилась к Франции и Германии, направив персонал и оборудование для помощи Бельгии в противодействии несанкционированным полетам дронов над критически важными объектами. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Ричард Найтон, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поблагодарил Лондон за решение отправить антидронную команду, отметив, что аналогичную поддержку Брюсселю уже оказывают Париж и Берлин.

На прошлой неделе аэропорты Брюсселя и Льежа временно приостанавливали полеты после появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве. Дроны также фиксировались над портом Антверпена, а в отдельные дни — даже над военными базами страны.

В последние месяцы число подобных инцидентов по всей Европе выросло. Еврокомиссия назвала их элементом гибридной войны, которую Россия ведет против ЕС. Москва обвинения отвергает.

После экстренного заседания Совета национальной безопасности Франкен заявил, что Национальный центр воздушной безопасности Бельгии будет полностью готов к работе 1 января 2026 года. До этого времени страна запрашивает поддержку союзников, которые уже направляют специалистов ВВС.

Министр обороны Германии Борис Писториус связал волны пролетов дронов с обсуждением использования замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть активов хранится в бельгийской Euroclear.

По его словам, такие действия направлены на запугивание: «Не смейте трогать замороженные активы».

Бельгийские власти официально не обвинили Москву, однако, по данным VRT, спецслужбы практически не сомневаются в происхождении дронов. Франкен заявил, что «Россия является очевидным и правдоподобным подозреваемым».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com