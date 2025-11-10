закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 16:52
Николя Саркози освобожден под судебный надзор

1
  • 10.11.2025, 16:12
Николя Саркози освобожден под судебный надзор
Николя Саркози

Бывший президент Франции дождется апелляции на свободе.

В понедельник, 10 ноября, суд удовлетворил просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции, пишет Le Figaro.

Суд постановил, что «продолжение предварительного заключения не является оправданным».

В результате суд решил, что бывший президент будет находиться под судебным надзором, который будет включать запрет на выезд из Франции.

Ожидается, что он покинет тюрьму «Ля-Санте» в понедельник, 10 ноября.

В то же время суд запретил Саркози контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманином. Последний посетил его в тюрьме 29 октября.

Через несколько минут после оглашения решения адвокат Саркози назвал решение суда «нормальным применением уголовно-процессуального кодекса».

«Следующим шагом будет апелляционный процесс. Наша задача с Саркози – подготовиться к апелляционному слушанию», – добавил он.

70-летний бывший президент-консерватор был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств на свою президентскую кампанию 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи через его близких помощников.

С него были сняты все остальные обвинения, в том числе в коррупции и получении незаконного финансирования предвыборной кампании.

