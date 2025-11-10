«Лукойл» остановил добычу нефти в Ираке 1 10.11.2025, 16:29

После санкций США и Британии Багдад заморозил платежи российской компании.

Компания «»Лукойл«» сообщила о «форс-мажоре» на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу, сообщает Reuters.

В прошлом месяце США и Великобритания ввели санкции против «Лукойла», второй по величине нефтяной компании России. По словам трех источников, Ирак с тех пор прекратил все денежные и нефтяные платежи компании.

В прошлый вторник «Лукойл» направил официальное письмо в министерство нефти Ирака, в котором говорится, что существуют форс-мажорные обстоятельства, которые мешают компании продолжать нормальную работу на месторождении West Qurna-2.

Российская компания владеет 75% в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.

По данным агентства, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, заявил высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com