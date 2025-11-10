«Лукойл» остановил добычу нефти в Ираке

«Лукойл» остановил добычу нефти в Ираке1
- 10.11.2025, 16:29
После санкций США и Британии Багдад заморозил платежи российской компании.
Компания «»Лукойл«» сообщила о «форс-мажоре» на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу, сообщает Reuters.
В прошлом месяце США и Великобритания ввели санкции против «Лукойла», второй по величине нефтяной компании России. По словам трех источников, Ирак с тех пор прекратил все денежные и нефтяные платежи компании.
В прошлый вторник «Лукойл» направил официальное письмо в министерство нефти Ирака, в котором говорится, что существуют форс-мажорные обстоятельства, которые мешают компании продолжать нормальную работу на месторождении West Qurna-2.
Российская компания владеет 75% в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.
По данным агентства, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, заявил высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.