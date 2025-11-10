В минских магазинах появились необычные китайские мини-мандарины
- 10.11.2025, 16:41
Один такой цитрусовый фрукт весит менее 20 граммов.
Необычные мандарины заметил в минском «Евроопте» на Дзержинского, 104 Blizko.by.
Их главное отличие от привычных нам цитрусовых — в размере. Они очень-очень маленькие. Этот сорт мандаринов называется «Бэйби».
Привезли их в Беларусь из Китая. Цена за килограмм — 5,99 рубля.
Таким образом, на килограмм получится весомое их количество.
Вкусовые качества китайского цитрусового очень близки к «оригиналу». Все такой же цитрусовый запах и мандариновый вкус. Журналисты купили семь мандаринов бейби и им попались разные на вкус экземпляры: и кисловатые, и сладкие. Из плюсов — отсутствие косточек в этих мини-цитрусовых.
Из минусов — довольно много белых «жилок», которые, кстати, называются «альбедо».
Смогут ли такие маленькие мандаринчики заменить на новогоднем столе цитрусовую «классику» — вопрос открытый.