Нидерланды продлят усиленный пограничный контроль до следующего лета
- 10.11.2025, 16:48
Власти заявили, что мера эффективно сдерживает нелегальную миграцию.
В правительстве Нидерландов решили продолжить усиленный пограничный контроль как минимум до лета следующего года, считая его эффективным в предотвращении нелегальной миграции, сообщает NOS.
Нидерланды продолжат проверки документов у путешествующих на границе с Германией и Бельгией «как минимум до следующего лета». В правительстве считают, что эта мера оправдала себя в противодействии нелегальной миграции.
В письме в парламент и.о. министра по делам миграции и убежища Ван Вель отметил, что благодаря проверкам на границе остановили около 500 человек и это больше, чем произошло бы в случае рутинных процедур. По его мнению, зная о таких рисках, нелегальные мигранты с большей вероятностью поедут в другую страну.
Он отметил, что дальнейшее усиление давления на систему приема беженцев может перерасти в повышение угроз для общественного порядка.
По мнению министра, пограничный контроль следовало бы оставить в силе как минимум до принятия Европейского миграционного пакта. «Мы надеемся, что благодаря этому мы достигнем более эффективных процедур на внешних границах, и это должно позволить нам оставить пограничный контроль в прошлом», – сказал министр.
Нидерланды, как известно – не единственная в ЕС страна, которая ввела пограничный контроль для противодействия нелегальной миграции.