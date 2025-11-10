Таиланд приостановил «мирную сделку» с Камбоджей 3 10.11.2025, 17:07

1,538

Соглашение, подписанное при участии Трампа, продержалось две недели.

Таиланд временно остановил свое участие в «мирной сделке» с Камбоджей. Документ всего две недели назад подписали при участии президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.

По информации издания, о приостановке участия Таиланда в «мирном соглашении» заявил представитель правительства страны. По его словам, такое решение приняли после того, как несколько тайских солдат подорвались на мире и получили ранения недалеко от камбоджийской границы в провинции Сисакет.

В свою очередь Камбоджа заявила, что все еще привержена соглашению, которое предусматривало долгосрочный мир между странами.

Обе стороны подписали соглашение – которое Таиланд отказался называть мирным договором – в октябре, во время церемонии с участием президента США в Малайзии.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что согласен с решением военного руководства страны о выходе из «мирной сделки», поскольку «угроза безопасности на самом деле не уменьшилась».

По информации тайских СМИ, солдаты подорвались на мине во время патрулирования. Один из них лишился стопы.

Стоит заметить, что «мирная сделка» между Таиландом и Камбоджей предусматривала вывод тяжелого вооружения из спорного региона на границе и создание временной наблюдательной миссии для контроля ситуации.

Следующим шагом должно было стать освобождение 18 камбоджийских солдат, которых взяли в плен тайские военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com