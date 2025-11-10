закрыть
Трамп помиловал соратников, которые пытались сорвать выборы 2020 года

  • 10.11.2025, 17:21
Трамп помиловал соратников, которые пытались сорвать выборы 2020 года
Дональд Трамп

В списке десятки республиканских активистов.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании ряда своих соратников, которые помогали ему сорвать президентские выборы 2020 года. Среди них бывшие советники, адвокаты и деятели Республиканской партии.

Соответствующий документ обнародовал адвокат по вопросам помилований Министерства юстиции Эд Мартин. Из него известно, что Трамп предоставил «полное, абсолютное и безусловное» помилование людям, которые играли роль в попытках отменить результаты голосования. Среди них:

Руди Джулиани, личный юрист главы Белого дома, который помогал оказывать давление на законодательные органы штатов, чтобы они отклонили победу Джо Байдена;

Марк Медоуз, главе аппарата Белого дома Трампа в 2020 году;

Джон Истмен и Кеннет Чесебро, юристы;

Борис Эпштейн, давний советник Трампа;

Сидни Пауэлл, юрист.

Кроме ближайших советников, президент США также помиловал десятки республиканских активистов, которые подписывали документы, ложно заявляя о своем статусе избирателей. Часть из них получила обвинения в других штатах: Джорджия, Аризона, Висконсин и Невада, где продолжаются расследования попыток повлиять на результаты выборов 2020 года.

Помилования символические, ведь ни одного из перечисленных в документе людей не обвинили в федеральных правонарушениях. Также документ не датирован, поэтому точная дата подписания остается неизвестной.

