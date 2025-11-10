Зеленский хочет заказать у США не менее 25 комплексов Patriot 10.11.2025, 17:48

Президент Украины призвал союзников ускорить поставки систем ПВО.

Украинская система ПВО не может в полной мере противостоять масштабным российским бомбардировкам городов и энергетических объектов. Поэтому Владимир Зеленский намерен заказать у американских производителей новые системы Patriot и убедить европейских партнеров помочь ему в этом.

Зеленский заявил в понедельник, что хочет заказать у США 25 комплексов противовоздушной обороны Patriot, сообщает Associated Press. Он признал, что стоят они дорого и на производство такой большой партии могут уйти годы. Поэтому, по словам Зеленского, европейские страны могли бы передать Украине свои системы Patriot, а позднее получить взамен новые от США. «Мы не хотели бы ждать», – добавил он.

Такую же схему он изложил в интервью The Guardian в выходные, но заявил о 27 комплексах Patriot. Во время разговора в президентском дворце дважды отключалось электричество; по сообщению «Центрэнерго», после российского налета в ночь на 8 ноября все ее ТЭС прекратили работу. «Сейчас – ноль генерации. Ноль!», – говорилось в заявлении госкомпании.

Из-за ударов без света, воды и отопления на долгие часы остались Киев, Харьков, Полтава, Чернигов, Днепр и другие города. «Враг нанес массированный удар баллистическими ракетами, которые чрезвычайно трудно сбить», – заявила министр энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, она не помнит, чтобы с начала войны было такое количество прямых ударов по энергетическим объектам.

Зеленский сказал The Guardian, что Владимир Путин отдает приказы о «террористических атаках» на энергосистему Украины, потому что «никаким другим способом он не может создать напряженность в нашем обществе».

По словам Зеленского, недавно Украина получила комплексы Patriot от Германии, отмечает AP. Сколько их всего сейчас находится на вооружении украинской ПВО, неизвестно.

Испытывая нехватку американских комплексов ПВО, позволяющих эффективно защищаться от российских ракет, Украина пытается создать собственные аналогичные системы. Разработка альтернативы Patriot – приоритетная задача компании Fire Point, рассказала The Wall Street Journal ее генеральный и технический директор Ирина Терех. По ее словам, в этом вопросе Fire Point сотрудничает с европейскими и другими украинскими компаниями.

Ранее Fire Point разработала один из самых эффективных украинских дронов-камикадзе FP-1 и дальнобойную крылатую ракету «Фламинго», способную нести боеголовку весом 1150 кг и имеющую дальность полета до 3000 км. По словам Терех, к концу года производство ракет «Фламинго», которые уже применяются для ударов по России, должно вырасти до 200 в месяц, а в 2026 году – до нескольких тысяч.

