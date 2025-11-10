Украина наносит ответный удар по энергетике России 10.11.2025, 18:01

1,330

Дроны ВСУ оставили без света десятки тысяч россиян.

Несколько областей Украины столкнулись с веерными отключениями света в воскресенье после того, как Россия нанесла, по словам украинского оператора энергосистемы, «самый массированный удар» по электростанциям с начала полномасштабного вторжения, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В ответ украинские силы ночью запустили дроны по российской энергоинфраструктуре. По данным Reuters и AFP, атака привела к отключению электричества в Воронеже и оставила без света около 20 тысяч человек.

Украинский оператор сообщил, что удары по объектам наносились с пятницы по субботу, а в субботу страна фактически лишилась доступной мощности. Атака включала сотни дронов и десятки ракет. «Мы потеряли все, что восстанавливали круглые сутки. Каждый раз враг бьет еще жестче и циничнее», заявили в компании.

В ряде регионов введены аварийные отключения продолжительностью до 16 часов. Министр энергетики отметила, что ограничения будут отменены после стабилизации ситуации.

По данным Воздушных сил Украины, главными целями российской атаки стали Киевская, Днепропетровская и Полтавская области. Удары также затронули объекты теплоснабжения, водоснабжения и инфраструктуру в разных городах, включая Хмельницкую и Ровенскую АЭС, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Россия сознательно создает угрозу ядерной безопасности в Европе, и призвал к срочному заседанию Совета управляющих МАГАТЭ для реакции на возникшие риски.

