ВСУ атаковали нефтебазу «Гвардейская» в Крыму

Это уже третий удар по логистическому объекту оккупантов.

Силы спецопераций третий раз за месяц ударили по нефтебазе «Гвардейская» в Крыму

В ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли успешное поражение по нефтебазе «Гвардейская», что в поселке Гвардейское Симферопольского района временно оккупированного Крыма.

Как сообщили ССО в Telegram, беспилотники попали в насосную станцию на территории нефтебазы. Это уже третье успешное поражение объекта Силами специальных операций меньше чем за месяц.

Военные объяснили, что нефтебаза «Гвардейская» является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму, ведь она играет роль в обеспечении военных объектов и транспорта вражеской армии.

«Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального обессиливания врага продолжать наступательные действия», – говорится в сообщении.

