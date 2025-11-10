ВСУ атаковали нефтебазу «Гвардейская» в Крыму

ВСУ атаковали нефтебазу «Гвардейская» в Крыму1
- 10.11.2025, 18:23
Это уже третий удар по логистическому объекту оккупантов.
Силы спецопераций третий раз за месяц ударили по нефтебазе «Гвардейская» в Крыму
В ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли успешное поражение по нефтебазе «Гвардейская», что в поселке Гвардейское Симферопольского района временно оккупированного Крыма.
Как сообщили ССО в Telegram, беспилотники попали в насосную станцию на территории нефтебазы. Это уже третье успешное поражение объекта Силами специальных операций меньше чем за месяц.
Военные объяснили, что нефтебаза «Гвардейская» является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму, ведь она играет роль в обеспечении военных объектов и транспорта вражеской армии.
«Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального обессиливания врага продолжать наступательные действия», – говорится в сообщении.