Дроны ВСУ уничтожили колонну оккупантов на подступах к фронту 10.11.2025, 18:48

Ни один российский военный не дошел до линии соприкосновения.

Операторы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады провели успешную операцию против врага: после тщательной разведки БПЛА точечно поразили колонну, которая двигалась в сторону украинских позиций.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», по данным бригады, удары были слаженными и выполнены четко по координатам - вражеская группа была полностью нейтрализована еще на подходах к линии соприкосновения. Как отмечают военные, ни один российский военнослужащий не дошел до фронта.

«Дронщики батальона беспилотных систем точечно выбили всех захватчиков из колонны, которая двигалась в сторону наших позиций. Поражения были слаженными и выполненными после тщательной разведки - враг полностью уничтожен. Ни один россиянин не дошел до линии фронта. Видео очередного поражения доказывает: 110-я бригада держит небо и землю под контролем, а наши беспилотники - невидимая, но смертельная сила для оккупантов!», - пишут бойцы в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com