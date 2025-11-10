Дроны ВСУ уничтожили колонну оккупантов на подступах к фронту
- 10.11.2025, 18:48
Ни один российский военный не дошел до линии соприкосновения.
Операторы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады провели успешную операцию против врага: после тщательной разведки БПЛА точечно поразили колонну, которая двигалась в сторону украинских позиций.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», по данным бригады, удары были слаженными и выполнены четко по координатам - вражеская группа была полностью нейтрализована еще на подходах к линии соприкосновения. Как отмечают военные, ни один российский военнослужащий не дошел до фронта.
«Дронщики батальона беспилотных систем точечно выбили всех захватчиков из колонны, которая двигалась в сторону наших позиций. Поражения были слаженными и выполненными после тщательной разведки - враг полностью уничтожен. Ни один россиянин не дошел до линии фронта. Видео очередного поражения доказывает: 110-я бригада держит небо и землю под контролем, а наши беспилотники - невидимая, но смертельная сила для оккупантов!», - пишут бойцы в комментарии к видео.