10 ноября 2025, понедельник, 20:31
Месси заинтриговал фанатов фотографией со стадиона «Барселоны»

  • 10.11.2025, 19:09
Звездный футболист еще надеется вернуться в команду?

Экс-нападающий каталонской «Барселоны», а ныне футболист «Интер Майами» Лионель Месси рассказал в своих соцсетях, что посетил обновленный стадион каталонской команды.

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Надеюсь, однажды смогу вернуться. И не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать», — написал Месси.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что Месси может уехать играть в Турцию.

