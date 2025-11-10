Залужный: Украина не пойдет на капитуляцию, замаскированную под договоренности 2 10.11.2025, 19:15

3,626

Справедливым окончанием войны с РФ будет восстановление территориальной целостности Украины и «наказание» Москвы.

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The New York Post заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности.

По его словам, справедливым окончанием войны с Россией будет восстановление территориальной целостности и «наказание» Москвы. Кроме того, Киев должен получить гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы», порассуждал он.

Любой другой исход Залужный посчитал «по меньшей мере предательством» не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих «безопасность и свободу». Украина продолжит бороться, указал экс-главком ВСУ.

«Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию», — написал Залужный.

