закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный: Украина не пойдет на капитуляцию, замаскированную под договоренности

2
  • 10.11.2025, 19:15
  • 3,626
Залужный: Украина не пойдет на капитуляцию, замаскированную под договоренности

Справедливым окончанием войны с РФ будет восстановление территориальной целостности Украины и «наказание» Москвы.

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The New York Post заверил, что Киев не согласится на капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности.

По его словам, справедливым окончанием войны с Россией будет восстановление территориальной целостности и «наказание» Москвы. Кроме того, Киев должен получить гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы», порассуждал он.

Любой другой исход Залужный посчитал «по меньшей мере предательством» не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих «безопасность и свободу». Украина продолжит бороться, указал экс-главком ВСУ.

«Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию», — написал Залужный.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов