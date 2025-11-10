Спикер сербского парламента: Украина – друг Сербии 10.11.2025, 19:28

Ана Брнабич

Ана Брнабич прибыла в Киев с официальным визитом.

Спикер парламента Сербии (скупщины) Ана Брнабич прибыла с официальным визитом в Киев, в ходе которого провела встречу с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — сказала Брнабич.

Она подчеркнула, что Сербия полностью поддерживает Украину на пути евроинтеграции. Спикер парламента анонсировала подписание меморандума о работе двух стран в сфере евроинтеграции, которая является стратегической целью как для Киева, так и для Белграда.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. По словам политика, он и глава Сербии «предметно обсудили европейскую интеграцию» двух стран.

«Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — сообщил Зеленский.

