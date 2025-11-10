закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спикер сербского парламента: Украина – друг Сербии

  • 10.11.2025, 19:28
Спикер сербского парламента: Украина – друг Сербии
Ана Брнабич

Ана Брнабич прибыла в Киев с официальным визитом.

Спикер парламента Сербии (скупщины) Ана Брнабич прибыла с официальным визитом в Киев, в ходе которого провела встречу с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

«Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии», — сказала Брнабич.

Она подчеркнула, что Сербия полностью поддерживает Украину на пути евроинтеграции. Спикер парламента анонсировала подписание меморандума о работе двух стран в сфере евроинтеграции, которая является стратегической целью как для Киева, так и для Белграда.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. По словам политика, он и глава Сербии «предметно обсудили европейскую интеграцию» двух стран.

«Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — сообщил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов