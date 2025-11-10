В одном из отелей Минска можно снять номер за $3000

В одном из отелей Минска можно снять номер за $30007
10.11.2025
Как он выглядит.
Туристы уже могут забронировать номера в минском элитном отеле Waldorf Astoria. Официально он еще не открыт, но заселиться туда можно с февраля. Tochka.by посмотрела, какие номера и за какую стоимость можно забронировать в гостинице.
Ночь в самом бюджетном номере, который рассчитан на двух человек, обойдется в 407 долларов. Его площадь составляет 41 м². В спальной располагается одна большая кровать. Пол в просторной ванной выложен мрамором. Есть и большая ванна с душевой кабиной.
Другие достоинства номера: дизайнерская мебель, кофемашина, HD-телевизор, утюг, гладильная доска и сейф.
Цены на люкс-номера в Waldorf Astoria начинаются от 720 долларов. Они также рассчитаны только на двух человек, но имеют площадь — 58 м².
Самый дорогой номер гостиницы — президентский люкс площадью 252 м², который рассчитан на шесть человек.
В номере отдельная гостиная с кухней и обеденным столом, а также три спальни с ванными комнатами. Есть большой меблированный балкон и три телевизора.
Ночь в президентском люксе обойдется в 3093 доллара за ночь. Причем цена может быть еще выше в зависимости от даты.
Новая гостиница и многофункциональный комплекс входят в конгломерат Hilton Worldwide и названы в честь своего флагманского отеля Waldorf Astoria New York.