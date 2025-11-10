Лукашенко пожалуется делегации США на Литву 7 10.11.2025, 20:03

1,366

Диктатор озабочен закрытием Вильнюсом границы.

В ближайшее время состоятся переговоры режима Лукашенко с делегацией США. Об этом заявил диктатор на совещании в Минске, пишет БелТА.

«Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки», — высказался белорусский узурпатор.

В том числе диктатор намерен обсудить с представителями США вопрос о закрытии Литвой границы с Беларусью в конце октября. По его словам, на данный момент белорусская сторона почти ничего не возит через эту границу в связи с санкциями. За исключением товаров, которые «очень-очень нужны литовцам и полякам».

Лукашенко также отметил, что Минск готов к открытию границы с Литвой, поскольку со своей стороны не закрывал ее. По словам диктатора, она может возобновить работу в течение нескольких часов.

