В Австралии хотят разрешить держать динго в качестве домашних животных 10.11.2025, 20:06

Предложение уже встретило сопротивление со стороны ученых и защитников природы.

Власти австралийского штата Квинсленд рассматривают возможность изменения классификации динго, которое позволит содержать этих животных в качестве домашних питомцев, пишет UPI.

Департамент первичной промышленности Квинсленда в рамках пересмотра законов о биобезопасности предлагает реклассифицировать динго (Canis dingo) в категорию Canis familiaris — домашних собак. Это отменит действующий статус динго как инвазивного вида, который сегодня запрещает их продавать, содержать, кормить или перемещать.

Однако предложение уже встретило сопротивление со стороны ученых и защитников природы. Аликс Ливингстон из организации Defend the Wild назвала динго генетически, эволюционно и поведенчески уникальным видом, который играет ключевую роль в экосистеме как главный наземный хищник Австралии.

«Они более дикие, поэтому не так хорошо себя чувствуют в домашних условиях, как домашние собаки», — добавили специалисты.

