«Каждое поражение — это акт героизма»

  • 10.11.2025, 20:15
ВСУ показали, как дронами ликвидируют россиян в Покровске.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов в Покровске и в окрестностях города. Бойцы 155 ОМБр показали кадры поражения врага FPV-дронами.

Об этом сообщает бригада в Telegram.

«Абсолютно каждое поражение, которое вы здесь видите — это акт героизма. Потому что ситуация в Покровске — действительно тяжелая и работать в таких условиях требует большой смелости и отдачи», - отметили защитники.

Бойцы бригады рассказали, что интенсивность боевых действий на Покровском направлении значительно возросла. Они продолжают выявлять и уничтожать российских штурмовиков.

«Работаем и в самом городе, и на его южных подступах. Это уже третья часть поражений с FPV за последние семь дней», - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 155 ОМБр рассказали, что сейчас интенсивность штурмов на этом направлении «выше, чем когда-либо». В то же время они добавили, что пилоты бригады сейчас «уничтожают больше, чем когда-либо».

